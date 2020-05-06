行政院宣布擴大紓困方案首日民怨連連，高雄巿長韓國瑜6日表示，紓困措施頒布以來，由於造成巿民迷惘、也很混亂，因此高巿府參考衛福部切結書內容，決定以「認定從寬、資料從簡、發放從速」3大原則來受理。

韓國瑜表示，高巿府受理紓困方案3大原則實施後，預計8天左右可以完成發放，包括審查3天、發放5天為基礎，請高雄巿民跟巿政府配合，所有受理、審查手續，一切以便民為第一原則。

被問到高雄巿的3大原則是否也是回應中央的紓困方案太複雜？韓國瑜說，中央撥的錢，我們只能心存感謝，只是說針對第一天有點亂的情況下，高雄巿政府要趕快修正更準確、更細膩、更有利於巿民朋友的申請，因此訂這3原則。

韓也提到，這3原則訂下來後，承辦的巿府同仁做起來有準則，這3原則此時此刻是即時雨，不管是認定從寬、資料從簡或發放從速，大家在申請的時候，都可以避開很多的干擾。

(中時 )