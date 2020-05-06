低利時代，資金大遷徙！疫情肆虐全球連續降息，遠東商銀Bankee數位存款帳戶活存利率0.6％高於定存牌告利率2.5倍，擁有無上限的優勢，受到許多銀行大戶青睞，紛紛將資金移轉到Bankee，甚至出現揪團潮，申請數激增19倍。

加上四月推出的「活存2.6％碼上有」活動，Bankee會員僅需分享推薦碼給好友，只要有2位(含)以上好友成功開戶，於次月起每人皆享半年5萬元額度2.6％高利回饋，相當於市場上活存基本利率的21倍，不少民眾組團申辦一起享2.6％高利，反應熱絡申請數激增19倍，是產品上市以來首見。

遠銀Bankee表示，4／29後開立Bankee數位存款帳戶者，將會延後收到金融卡，受到延遲發卡影響的客戶，可參加週週抽、週週送iPhone SE2活動，以感謝客戶的支持與耐心等待。4／29後成功申辦遠銀Bankee數位帳戶之客戶，將從成功申請日起至收到晶片金融卡期間，週週參加抽iPhone SE2活動，愈早申請者可每週重複參加抽獎，中獎機率愈高，此活動將於正常發卡後截止，截止日期將另行公布於官網與臉書粉絲頁。

(中時 )