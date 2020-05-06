台南市長黃偉哲（右二）參觀360度環景互動投影劇場。（劉秀芬攝）

白堊紀的海上霸主「滄龍」來了！台南左鎮化石園區「鰭幻足跡」特展9日登場，台南市長黃偉哲6日搶先觀賞360度環景互動投影劇場，體驗與古生物互動的樂趣，他現場也宣布，母親節周末兩天媽媽可以免費入館參觀，陪伴者門票7折，是孝順的子女們陪媽媽出遊的好機會。

成天在海裡游的鯨魚，過去也曾在陸地上到處行走。「鰭幻足跡」特展亮點之一－巴基鯨化石，就是隻「長腳會跑的鯨魚」，顛覆民眾對鯨豚動物的想像。

為讓大家深入認識鰭足生物的演化史，本次特展除有園區本身收藏的鯨豚化石館藏外，更從大地化石礦石博物館、樹谷生活科學館、國立海洋生物博物館以及庶古文創等多個博物館機構借展，展出更豐富、更多元的鯨豚動物化石。

此次特展最受矚目的360度環景互動投影，打造獨一無二的沉浸式觀展盛宴，重現滄龍、魚龍、蛇頸龍暢遊的海域。參觀者能在投影中觸控魚群，甚至召喚滄龍現身，體驗與古生物互動。

為了讓大家更明白巨齒鯊的特徵，台南市自然史暨化石研究協會理事長王良傑這次也慷慨出借珍貴收藏，展示4件年代約為500多萬年前上新世時期，分別來自中寮、阿里山及玉井的台灣巨齒鯊牙齒，非常值得一看。

為了本次特展，左鎮化石園區也首度以吉祥物KIKI與KOKO為主角，設計一款APP探索遊戲，完成收集10種海洋生物，還有神祕小禮。

(中時 )