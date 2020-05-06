◎星聚點資遣費爭議 勞動局呼籲資方妥善處理

對星聚點發生資遣費給付爭議，勞動局局長陳信瑜說明，星聚點有2家登記公司，名稱各為星據點文創公司與星聚點壹號文創公司，員工勞保投保人數分別為621人與85人。3月至4月有陸續資遣93人與14人，尚無違反就業服務法資遣通報與大量解僱保護法規定。

◎新增1例境外移入 累計439人確診

零確診才高興一天，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例新冠肺炎境外移入病例，其為一位30多歲女性，於今年1月至英國工作，於4月26日返國，經二採才確診，這名女性在住防疫旅館時確診，為國內首位住防疫旅館確診案例。

◎督促錢櫃賠償 北市府8日說明會

林森錢櫃失火釀成悲劇，台北市政府法務局5日召開會議，要求錢櫃公司預付罹難者家屬新台幣200萬元賠償金，併加發目前仍在加護病房的傷者10萬元慰問金，富邦產險公司也承諾將協力儘速賠償被害者及其家屬相關損失。

◎黃琪冒充林青霞助理 詐5星級飯店

騙個沒完！「騙扁小子」黃琪又被查出，2017年間，假冒知名影星林青霞的助理，向澎湖5星級飯店要求升等優惠，還涉嫌盜刷任姓網友及2名男友信用卡9萬餘元，新北地檢署今（6日）依行使偽造私文書等罪嫌將黃琪起訴。

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(中時電子報)