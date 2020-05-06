新冠肺炎全球大流行，全世界還有上課的小學生其實不多，台灣在全民努力防疫下，還能安心上課！5月6日這一天，在台灣潛水的專業教練協助下，墾丁國小首度舉辦以潛水方式完成畢業典禮，總共有15位學生潛到5公尺深的海裡領取畢業證書，還有小朋友提前向媽媽問好，祝媽媽母親節快樂。

小朋友潛水，也祝媽咪母親節快樂。（台灣潛水「飄」攝影師提供）

5、6月是畢業季，以海洋教育為發展特色的墾丁國小為畢業學生打造了一場「潛水畢業典禮」，而這場特殊形式的活動發想人，竟是來自恆春半島在地業者-台灣潛水。台灣潛水執行總監陳琦恩說，去年(2019)聽聞綠島的公館國小畢業生潛水領取畢業證書，非常感動，認為三面環海的恆春半島應該要有這樣的畢業活動，墾丁國小的曾景明老師看到消息後立刻表明高度意願，加上校長和其他同校老師們的支持，進而促成這場特別的畢業典禮。

墾丁國小學童潛水領畢業證書。（台灣潛水攝影師謝維攝影提供)

墾丁國小校長陳明輝認為，學校以海洋為主題發展特色，就該讓學生們實際到海水裡體驗，而非紙上作業，才是真的在辦教育，因此非常認同畢業典禮能夠透過潛水方式完成這場具有紀念意義的活動。曾景明老師提到，學校就在海邊，周遭的海洋資源豐富，非常適合進行各種海洋教育。學生們從上一個學期就開始準備，除了觀賞影片、認識海洋生物和學習保護海洋的知識，平時有浮潛、SUP或衝浪等各種海洋活動的課程。

能夠以潛水方式完成畢業活動，學生們非常開心。（里山生態 提供）

為了潛水，老師和學生們也積極練習潛水的基本行前訓練，包括面鏡排水、練習調節器呼吸和水中的耳壓平衡等。學生們都感到興奮又緊張，學校方面很感謝台灣潛水給予的支持與協助，不僅提供事前的教育課程，畢業典禮當天以1比1的比例由教練陪伴學生潛水，讓家長和學童們都能安心。

台灣潛水執行總監陳琦恩表示，台灣潛水每年提撥淨利的20%做海洋保育工作，平時參與淨灘和淨海活動，現在能夠更進一步協助小朋友更親近海洋，期待大家不要再恐海。他樂見未來能常年以親近海洋的方式辦理畢業典禮，希望能讓更多人一起愛護海洋。

(中時電子報)