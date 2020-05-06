全球貿易受肺炎疫情影響趨緩，為輔導台灣廠商運用數位貿易突破限制，經濟部國際貿易局日前宣布委託外貿協會啟動7千萬（新台幣，下同）的「強化數位貿易及電子商務措施」，推動含國際平台上架、AI國際新聞稿製作等9項輔導資源也開設90堂「數位貿易學苑」課程鎖定培育5千人次的數位好手，貿協鼓勵企業家們立即上網或來電申請，力挺廠商透過數位外銷突破疫情挑戰。

外貿協會祕書長葉明水表示，受疫情影響，觀察到採購行為多轉至線上進行且跨境電商有增長趨勢，也發現已導入數位轉型的廠商受到疫情影響較低，因此，經濟部以7千萬元委託貿協立即推動數位貿易相關輔導專案，不僅從產業面以數位、電商方式協助廠商外銷，更要從人才面強力培育數位技能，多管齊下持續提升台灣中小企業數位能量，抓住數位外銷商機，近兩周已收到超過500家廠商申請，且這個數字正持續更新中。

貿協表示，此次「強化數位貿易及電子商務措施」為立即協助台灣廠商，結合旗下台灣最大B2B平台「台灣經貿網」提供廠商免費線上型錄、跨境金物流開通與銷售，同時打造數位貿易資源自由選套餐，以每家廠商等值2萬元額度，讓廠商可自由選擇申請「產品素材（360度產品製作、專業拍照服務、AI影片製作、翻譯服務）」、「數位廣告服務（Martech行銷、社群曝光、AI國際新聞稿、影音廣告）」及「跨境電商平台上架（Amazon、 Tiki、 Blibli、 eBay、PChome Thai、樂天Rakuten、newegg）」等資源協助廠商拓展線上商機。

貿協強調此次振興措施也為因應疫情及未來數位趨勢，透過培育人才方式累積國內中小企業與產業界數位能量，推動「數位貿易學苑」開出90堂線上線下且涵蓋跨境電商、數位轉型、數位商務與數位行銷等全方位課程，提供廠商自行選課、隨時學習突破實體限制。

其中，「數位貿易學苑」數位行銷類別課程聯手Google、Facebook、LinkedIn等國際數位巨擘主打體驗式教學，更支持數位課程學員6千元數位實戰體驗金，讓來上課的企業家、行銷或業務人員等都能夠利用體驗金實際操作廣告投放，鼓勵中小企業透過實作真正學會數位行銷、跨境電商應用。

貿協強調，「強化數位貿易及電子商務措施」即日起開始申請，只要是經濟部國際貿易局登記進出口的台灣廠商都能申請相關服務。

(旺報 )