近期口口聲聲指控病毒源自於大陸武漢病毒實驗室的川普終於改口了？雖然川普先前曾自信稱看過相關證據，但他4日接受《紐約郵報》專訪時表示，大陸之所以要被責備是因為其無法阻止病毒擴散，但關於疫情起源的病毒，川普稱「大陸並非刻意為之」，且強調病毒是出自武漢，但並未明指實驗室。

川普先前一在指控病毒源自於大陸武漢病毒實驗室，並聲稱見過大量證據。

報導指出，4日在橢圓辦公室接受長達1小時的專訪表示，他已注意到情報單位正在密切關注並研判病毒是否源自於武漢實驗室，但現在他更關注必須譴責大陸在防止這種致命病毒擴散的失敗作為。他表示「情報機關向我匯報，『發生糟糕的事情了』，我們必須面對；他們（大陸）並非刻意為之，但卻讓病毒向外擴散了」。

報導指出，川普特別澄清他指的是「病毒是從武漢擴散」，但並未特別是指武漢實驗室，「它們（指病毒）從當地對外擴散了，這不應該發生，病毒不應該被允許出現在世界上擴散，而大陸應該永遠不許這種事發生」。至於川普是否意指病毒是「意外」從實驗室外洩出，川普並未直接說明，但國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日聲稱，有大量的證據指出造成大流行的新冠病毒是從該實驗室外流的。

此外，川普也於5日接受媒體訪問時，向大陸喊話呼籲要公開透明，並相信美國最終會在病毒起源上得到答案，以防範大流行再次在美爆發。不過就在1日，川普在向媒體大肆宣稱他看過病毒源自武漢實驗室的相關證據，並對證據具有高度信心；但被進一步追問相關細節時，川普則答「他不被允許告知」。

此外，除了蓬佩奧等親近人士外，許多川普政府幕僚並未認同「病毒源於武漢實驗室」的說法，包括國家情報總監辦公室、美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）、美防疫首席專家佛奇，而由美英澳紐加等國組成的「五眼聯盟」也指出，目前沒有證據證明新冠病毒是從武漢病毒實驗室洩出。

川普在接受《紐約郵報》專訪時也表示，他相信大陸有關單位可以防止這場造成上百萬美國人確診、7萬多美國人死亡，以及將近3千萬人失業的新冠病毒大流行，並說「我認為大陸有能力撲面這場大火，他們可以阻止人們旅行藉此撲面這場大流行的火苗，而他們確實阻擋了外國人赴陸旅行，但沒阻擋大陸人向世界其他地方旅行，所以這是很糟糕的事」。

至於是否可能因此與陸開戰，川普表示他根本不想討論戰爭，這是很糟糕的事，「你知道嗎？數月前我們才跟大陸結束一場貿易戰，在此之前，彼此都充滿樂觀氣氛；直到了疫情爆發主導了一切，所以我們會再看看事情如何演變」。不過他也透露，疫情帶給他的一絲希望，正是包括醫療在內的許多產品供應線正加速離開大陸，回到美國。

(中時電子報)