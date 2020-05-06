台北市精華區辦公室大面積的租賃供不應求，即使3月起疫情開始逐步發酵，但仍有高價的商辦租賃成交，據實價登錄顯示，台北101大樓39樓租金每坪4,148元，是今年首筆實價租金4千元的案例。

台北01大樓此次39樓的租賃案面積達552.2坪，月租金229萬元，單價為每坪4,148元，成交單價是台北101大樓歷年來第四高，該企業租金超過200萬元，亦為2014法國巴黎銀行以月租438萬入駐以來的新紀錄，顯示頂級租客搶租好物件的意願仍強。

業者指出，商用不動產市場雖然也受到疫情影響干擾，不過辦公、廠辦及工業地產，受惠於台商回流以及分流辦公政策，以及物流需求拉升等因素，相對受疫情衝擊的程度相對較小。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區的指標A辦大樓，包括101大樓、南山廣場與國泰置地廣場，每坪4千元租金行情已相當普遍，近期鄰近的信義行政中心、世貿三館兩次的大型地上權標售案，都吸引壽險業者投標，顯見信義計劃區辦公室租賃市場長期仍被看好。

信義全球資產表示，台北市精華區辦公室大面積租賃供給有限，難以滿足大型企業整合內部聯合辦公之需，信義世貿商圈租金上揚趨勢仍未改變，目前空置率下降至1.84%；加上政府積極推動老舊建築都更，供給緊縮更有利台北辦公租金持續走升。

包括位於敦北民生商圈的「國泰寰宇大樓」、敦南商圈的「敦南金融大樓」，預計在第二季拆除，兩棟大樓均改建成20層樓以上的新辦公大樓，未來將有一波因都更大樓改建的新商辦大樓量體釋出。

(工商 )