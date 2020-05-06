行政院下午舉行紓困振興「身心障礙者勞工協助措施」記者會，勞動部今天公告，將針對無一定雇主及自營視障按摩師提供每月1萬5千元補貼，一次發給3個月，共計4萬5千元。此外對於視障按摩據點，也提供防疫物資等用品2至5萬元補助，均由各地方政府勞政單位受理申請及發放補助，但與自營作業者的生活補貼不重複或補差額。

勞動部表示，為穩定因疫情而受影響的勞工，勞動部已針對遭遇減班休息之在職勞工，推動「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」可發給訓練津貼補助、薪資差額補貼，「安心即時上工計畫」提供計時性工作發給工作津貼。另「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」每人每月補助1 萬元，一次發給3個月共3萬元。

但對於更形弱勢的身心障礙勞工朋友，勞動部今天公告特別增加2項新措施予以協助。在按摩工作者部分，考量視障按摩工作因屬身體密切接觸之特性，受疫情影響，社會大眾按摩消費意願大幅降低，對於從事按摩工作的視障者而言，不僅要面臨消費市場的低迷，更因防疫措施需增加消毒營運成本，勞動部今天公告，對於無一定雇主及自營視障按摩師提供每月1萬5千元補貼，一次發給3個月，共計4萬5千元。此外對於視障按摩據點，亦提供防疫物資等用品2至5萬元補助，均由各地方政府勞政單位受理申請及發放補助，與自營作業者之生活補貼不重複或補差額。

此外，勞動部也說，目前對於工作能力不足的身心障礙者提供庇護性就業服務的148家庇護工場，為支持其繼續提供服務，對於因疫情影響減班休息，人事費及相關補助經費，勞動部仍持續提供補助，另購買防疫用品或辦理防疫衛教課程費用，也可從行政費中支應；庇護員工有減班休息情形，可運用「安心就業計畫」申請薪資差額補貼。

(中時 )