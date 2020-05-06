楊千霈6日錄TVBS《地球黃金線》，她受疫情影響取消約10個工作，每天在家陪伴兩個女兒，因為太放鬆體重狂飆至52公斤，堪稱出道以來最重，雖然活動取消不少，但被問到收入，她笑稱自己「逆成長」，還接到7位數醫美代言，「之前很迷《愛的迫降》，拿孫藝珍的照片想瘦臉，結果被醫生拒絕。」

楊千霈笑說：「我以前只有46公斤，一下子增加6公斤，居然比過年時還要胖，卻找不出原因來。」她提及剛接下醫美代言時，堅持一定要親身經歷，最初有點疑慮但老公反而抱持鼓勵態度，認為愛妻可以變漂亮，又可以順便賺錢，何樂而不為，她才接下醫美代言，在太陽穴、法令紋都補了玻尿酸，也在下巴打了肉毒，讓自己更有型。

楊千霈喊封肚。（TVBS提供）

至於是否拚生第三胎，楊千霈狂搖頭，直喊已封肚，「我有問過先生要不要結紮，但他覺得結紮好像缺少一點什麼，所以還沒動作。」老公的一番話也讓她無奈又好笑。

(中時 )