前時代力量立委黃國昌離開立法院後，開了律師事務所外，日前傳出將擔任大同公司獨立董事。由於，黃國昌過去在立法院質詢時，多次批評獨立董事僅為公司門神，是坐領高薪的肥貓工作。昨非今是，引來北市議員羅智強質疑，並問「1450這次要不要正義出征一下？」。

黃國昌被提名為大同獨董一事，時力黨內大多數人事先並不知情；不過，時代力量立院黨團總召邱顯智對此表示，以黃國昌過去在國會的表現，做什麼像什麼，不管到哪裡，都會是最優秀的那個人。如果全體大同股東願意接受黃國昌擔任獨董，對於大同的公司治理、企業文化會是一個很好刺激。

但回顧黃國昌過去在立法院質詢時，多次批評獨立董事僅為公司門神，是坐領高薪的肥貓工作；但在公司出現治理危機時，又常常置身事外。大肆批評曾擔任樂陞案獨董如李永萍等。如今，黃國昌要擔任上市公司獨董，他同黨夥伴竟大讚黃國昌「做什麼像什麼，不管到哪裡，都會是最優秀的那個人」。

對黃國昌「昨非今是」行為，北市議員羅智強在臉書表示：「嗯！別人當獨董就是『門神』

黃國昌當獨董就是『戰神』，真是滿滿馨香的台灣價值。啊！很好奇，1450這次要不要正義出征一下￼￼」。

(中時電子報)