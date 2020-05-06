宏正(6277)109年Q1合併財報，淨利歸屬業主3億232萬元，EPS 2.53元，董事會決議，109年第1季擬不分派股利。宏正將在明天舉行法說會。

宏正首季合併營收自結數為新台幣11.53億元，較去年同期減少0.2%，毛利率為60.5%，營益率為11.4%，處分利益1.94億元，營業外收入為2.04億元，母公司業主淨利為3.02億元，EPS為2.53元，較去年同期成長163%。

為因應新冠肺炎疫情對其生產、出貨之營運影響，宏正在加快於台灣擴產之際，亦加緊在泰國的第三地生產線建置腳步，預計最晚明年初完工後、於首季即投入試產，未來並將逐步把原在中國深圳廠生產的部分低階產品分散至泰國。

宏正也考量在疫情後，進一步擴展在台灣的研發中心規模，今年在受到疫情對營運帶來較高的不確定性風險下，其除了推動產品定位往高階走、同時持續投資自動化生產外，也將保留更多現金以因應營運所需。

市場關切因疫情帶動遠端辦公／會議及線上教學等需求，對宏正相關KVM業務如遠端控制、IP中央管理系統，與遠距多功能會議室系統及直播機等相關產品組合會帶來多少營收和獲利貢獻。

(時報資訊)