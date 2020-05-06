防疫期間戶外活動減少，不少民眾宅在家瘋手遊，新北市1至4月「線上遊戲類」申訴案件共353件，較去年同期增加3成多；新北市主任消保官王治宇表示，超過9成手遊總公司設址國外，台灣代理商接獲投訴，只能代為「轉達」，恐不利消費者權益，呼籲民眾避免一次性購買大量虛擬貨幣。

新北市法制局統計，「線上遊戲類」消費糾紛逐年攀升，列居總申訴項目前5名；去年1至4月共有266件，今年攀升至353件，增加3成多，其中手遊佔最多。

王治宇分析，未成年玩家偷刷家長信用卡或手機帳號，用來購買遊戲點數、虛擬貨幣和虛擬物資，家長要求退費，高居申訴首位；部分玩家在手遊中投入大量資金，不滿遊戲沒更新、帳號遭停權等問題，以遊戲品質不佳為由，要求業者退款，列居申訴第2名。

王治宇舉例，日前曾有一名10多歲孩童沈迷手遊，卻將下單金額的「美金」誤判為「台幣」，家長收到帳單，發現信用卡被刷了20多萬台幣，氣得向消保官申訴，以「玩家並未取得法定代言人同意」為由，要求業者退款，所幸虛擬點數、虛擬貨幣尚未使用，最終業者依法予以退款。

王治宇說，較棘手的是，由於超過9成手遊總公司設址國外，儘管消費者提出申訴，台灣的客服中心或代理商，也只能代為「轉達」，難保障消費者權益，因此呼籲民眾慎選遊戲款式，切勿一次性大量投資。

新北市法制局指出，疫情衝擊下民眾生活型態轉變，除了線上遊戲消費糾紛增加外，由於民眾避免群聚，健身房、補習班的退費爭議，近期也陸續浮出檯面。

(中時 )