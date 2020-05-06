宏達電(2498)今(6)日公布4月營收，在無手機產品貢獻，加上VR(虛擬實境)尚未進入明顯貢獻階段下，單月營收僅剩下2.97億元，寫下20年新低。

宏達電4月營收2.97億元，月減少31.25%、年減49.86%，單月營收寫下2000年6月以來新低；宏達電累計前4月營收16.27億元，年減少53.99%。

宏達電目前營運主力鎖定VR，自2016年成立在AR及VR領域中目前最穩定及活躍的全球投資機構VIVE X，經過5年悉心經營，所投資新創團隊逐漸茁壯，其中Apelab團隊深植教育領域，設計虛擬實境開發軟體，加速虛擬實境開發與學習，是強大的教學及學習平台；另外Nanome是虛擬實境化學研究計算平台，不僅加速研究還能進行遠端協作，在這一波疫情中獲許多醫學研究單位採用，促進新冠肺炎藥物及疫苗研究。

為讓疫情時期許多必須在家裡工作或學習的人們，能持續運動提升免疫力並維持好體態，宏達電特別於VIVEPORT策展一系列兼顧遊戲趣味與健身功能的虛擬實境應用內容，當中包括拳擊類遊戲《Creed: Rise to Glory》、舞蹈類遊戲《Dance Collider》、球類遊戲《First Person Tennis》、《Final Soccer VR》等豐富多樣的內容，讓消費者透過虛擬實境超越環境的限制，進而養成好的運動習慣。

宏達電除透過虛擬實境應用內容幫助一般消費者居家運動提升免疫力對抗疫情，更協助公司行號透過虛擬實境平台於國內外進行遠距溝通，於4月17日起推出無需電腦就能使用的多合一協作「VIVE遠距應用解決方案」。

宏達電旗下HTC VIVELAND甫於3月在沙烏地阿拉伯成立虛擬實境旗艦中心Xtra Life，緊接著於4月27日又宣布攜手恐龍紀元XR(Dinosaur Age)、歌手安溥(張懸)，展覽內容包含「恐龍」與「音樂」兩大展區，領域涵蓋遊戲娛樂及人文藝術，展現跨足多元內容與產業的決心。

(時報資訊)