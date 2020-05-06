菲律賓龍頭電視台ABS-CBN由於營業執到期換照未過，5日已遭斷訊。

菲律賓龍頭電視台ABS-CBN由於營業執到期換照未過，昨（5）日已遭斷訊。

英國廣播公司（BBC）報導，菲律賓最大電視台ABS-CBN昨日晚間正式斷訊，該電視台的營業執照已於4日到期，當局原先允許電視台在等待換照期間繼續營運，不過臨時通知周二終止營運，ABS-CBN因此提前斷訊。

心

在斷訊前夕，ABS-CBN董事長羅培茲（Mark Lopez）在鏡頭前告訴觀眾，「斷訊讓我們相當心痛，對數百萬認為我們提供的服務相當重要的國人同胞而言，也相當痛心。」

菲律賓民眾相信，ABS-CBN遭斷訊和菲律賓總統杜特蒂不無關係。杜特蒂長期以來和ABS-CBN關係不睦，2016年總統大選期間，ABS-CBN因拒絕播映杜特蒂的競選廣告惹怒對方，杜特蒂後續也指控ABS-CBN未退還廣告付款，此後ABS-CBN的換照申請案就持續在國會中被擱置。

2017年，杜特蒂甚至還曾形容該電視台的記者為「妓女的兒子」，警告對方不要再質疑掃毒行動。

ABS-CBN昨日在鏡頭前呼籲國會盡快重新審核他們的執照。

(中時電子報)