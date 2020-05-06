新冠肺炎疫情肆虐，導致美股史上最長10年牛市正式告終，但在各國央行大量祭出刺激經濟政策，全美各大城市也將在近期試行解封，試圖恢復經濟活動，美股跌深反彈，拉回超過三分之二的跌勢。不過，野村證券分析師警告，有不少避險基金正在套現出場，呼籲散戶千萬別追高進場。

據《Marketwatch》報導，野村證券跨資產宏觀策略董事總經理Charlie McElligott表示，他是站在拋售股票出場的一方，因為預期未來美國經濟以及企業還有很多利空消息等著引爆。

Charlie McElligott指出，那些錯過4月漲幅的投資人，現在可能還在疑惑美股為何一直上漲，甚至有部分的人以為美股漲勢還未觸頂，Charlie McElligott警告，現在進場相當危險，原因與不少大型避險基金想要再推倒股市，這些基金從股市獲得不少獲利，如今想要將風險資產轉移至避險資產。

Charlie McElligott認為，現在的情況只是勉強擠出一些樂觀理由支撐美股，包括前所未有的刺激經濟政策、美國新增確診人數增速減緩、瑞德西韋臨床試驗達標，但實際上，市場才要經歷第二次災難，預計今年夏季將出現空前崩潰的邊緣，難看的企業財報、破產事件頻傳，第二波大裁員潮嚴重衝擊就業市場。加上今年是美國總統大選，預料白宮會有更多貿易戰相關言論，也是衝擊美股的因素。

總結來說，Charlie McElligott表示，上述這些因素將導致投資人進場處於不利狀態，預計到今年9~12月才會出現較穩定的表現，但有很大成度上仍取決於是否有第二波疫情爆發。

(中時電子報)