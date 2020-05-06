球星來當講師！明新科技大學5日以「菁英學程大師講座」，邀請SBL總冠軍台灣啤酒籃球隊總教練周俊三與後衛球星簡祐哲，分享成為職業球員的經歷，提醒學生要累積實力及人脈，為未來鋪路。

周俊三說，他與簡祐哲原本都是田徑選手，後來接觸籃球，才在場上找到自己，不過他的球員生涯並非一帆風順，不過就是抱著不放棄的態度，努力表現，讓生命更加精采。

簡祐哲在HBL時期就打出知名度，在大學球隊也表現精采，學生時代就獲得HBL、UBA的MVP殊榮，他說他自幼跟著哥哥一起看NBA，到了高中才加入籃球隊，一開始連運球都不會，不過他也加緊腳步練習，在高三時獲得HBL冠軍及MVP，因此就奠定朝職業球員邁進的理念。

簡祐哲分享，他在學生時期是單純喜歡打球，成為職業球員時，就認為球隊是「團隊比個人重要」的，雖有自己的想法，但與隊友的溝通、配合教練團的指示等，都是要顧及的地方。

周俊三也說，運動產業為全球前五大，不管籃球、棒球等，均有商機，除了球員本身，包含行銷、周標、轉播工程技術，都需要人才，他從事運動產業30餘年，今年因疫情，也首度看到球場沒有觀眾，不過「危機也是轉機」，沒有觀眾加油的閉門球賽反而在轉播市場大有成長。

周俊三也提醒在座學生，他常要求新進球員要買保險，不單只是醫療意外保險，還包含要儲備專業能力、證照、人脈等，若從學生時代開始累積實力，未來進入職場更有機會。

明新科大文設計學院辦「菁英學程大師講座」，運管系系主任張博能表示，會透過邀請名人來院內各學系，分享職涯歷程或人生哲學，讓同學從不同領域的菁英分享中，學習成功之道，累積追求夢想的動力。

(中時 )