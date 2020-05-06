新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（6日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今（6）日新增1名新冠肺炎確診案例，皆為境外移入個案（案439），為30多歲女性，於今年1月至英國工作，4月26日返國。截至目前為止，國內共累計439例確診，6例死亡，339人解除隔離。

◎案439返國當天即有鼻塞、倦怠症狀，入境時主動申報後，由機場檢疫人員採檢並送至集中檢疫所，因檢驗結果為陰性，27日由檢疫所安排入住防疫旅館。個案檢疫期間持續有流鼻水及鼻塞，且出現味覺異常症狀，5月4日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。

◎今日確診的旅英返台女（案439）在機場攔採檢結果是陰性，二採後復陽確診。張上淳表示，該名個案一開始誤以為是因生理期的所致。並表示，病人主觀感覺不一定代表真的發病，目前也無法得知一採的時是否已經發病。二採確診後，女子發病狀況已更明顯，但目前尚無法確認女子確切發病時間。

◎陳時中昨天首度鬆口，將針對經貿方面來安排出入境管制鬆綁，陳時中今更進一步指出，目前針對港澳地區的商務人士入境政策還在規劃中，將評估開放多少人鬆綁開放。

◎因新冠病毒防疫的要求，台灣原有高山上的山屋禁止對外開放，如今疫情趨緩，各項活動逐步解禁，中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布解禁山屋，明天起重新開放線上登記。

◎陳時中指出，經密切關注掌握大陸疫情情勢，評估疫情風險已逐步降低，當地交通、人流往來逐漸恢復宣布，從5月8日起武漢不再採包機形式返台，改成自行搭機，返台後集中檢疫14天。

◎陳時中今（6）日表示，中職可以從本月8日（周五）起要開放球迷進場，目前以1000名球迷做為初步的規畫。8日在台中洲際球場率先引進千名球迷的中信兄弟隊已經召開多次防疫協商會議，進場民眾嚴格採實名登記制、全程戴口罩，賽前以1公尺以上的距離進行劃位，維持社交安全距離。

◎1萬元紓困諮詢爆量，陳時中呼籲「6月底前都可以申請」。並對於證明工作困難、工作不穩定者表示，只要能具結，留下身分證號可後續查證，就會准，表示體諒大家的心急和需要，會從寬認定。

◎國光生技今對外宣布，4株候選疫苗實驗室實驗發現，抑制病毒能力很好，預計今年8月進入人體臨床試驗第一期，希望明年上市量產新冠肺炎疫苗。疫情指揮中心表示，未來若順利上市，若要施打政府會公費採買，以醫護優先施打。

(中時電子報)