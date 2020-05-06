民眾至屏東市公所排隊請領擴大紓困金。(林和生攝)

行政院發布擴大急難紓困對象，卻出現中央地方不同步狀況，屏東縣長潘孟安6日對此表示，這讓基層同仁被詢問到像無頭蒼蠅，希望原本的美意可以落實，因此一早在主管會報上就裁示，申請要單一窗口，且必須從速、從簡，更要從寬認定。

潘孟安表示，已要求各局處對於紓困振興方案提供申請單一窗口，當然審核標準必須要有法律依據，不過要從寬認定，才能達到紓困的美意，也符合人民需求，這是屏東縣政府的基本原則。

擴大紓困方案首日受理，屏東各鄉鎮市公所湧入大批請領人潮，但拿到表格後還是問題一堆，有民眾詢問後突然爆氣大罵，「領個紓困金那麼龜毛，根本糟蹋人，不領了」，隨即轉頭走人，留下無奈的第一線公務人員。

其中一名40歲林姓婦人談到，自己任職百貨業，但不屬正職、領取時薪，受到疫情影響3月就被雇主要求不用上班，沒想到要領這次紓困金，雇主不願提供非自願離職書，只因她非正職人員；她說，既然要紓困何不像繳稅一樣，採取家戶所得計算、直接撥款，像現在條件一堆，根本擾民。

(中時 )