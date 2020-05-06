歷經3次專案小組會議審查的「彰濱工業區環保設施用地興建資源回收處理中心」，設施包括廢棄物貯存設施、焚化處理設施、再利用設施、掩埋設施等，今天闖關環評會議，雖然內政部代表一度提出與「海岸管理法」、「整體海岸管理計畫」有相違背，但環評委員認為，應回到主管機關認定，最後仍修正後通過。

在彰化縣政府環保局代表的建議下，環評會議也要求，「應優先處理彰化縣一般事業廢棄物，第1期完工投產後至第2期投產前不得少於每天50噸，但若因商業條款及其他因素等，則不得少於每天20噸；第1、2期完工投產後總計不得少於每天70噸」。

彰化環保聯盟總幹事施月英表示，地方針對本案抗議十分激烈，如果再新設此焚化爐，鄰近還有和美焚化爐、台中火力發電廠等汙染源，而此焚化爐的監測沒有砷、六價格等重金屬，地方也不樂見此汙染，應不予通過。

內政部代表在環評會議中表示，此案涉及海岸管理法，應避免興建廢棄物掩埋場，但如真的有興建需求的話應符合包括必要性、不可替代性、非緊靠海岸線設置、垃圾沒有飄至海岸等原則，也應考慮50年暴潮高度3.29公尺。

開發單位說，50年暴潮3.29公尺，開發案距離海岸至少100公尺，鄰近的防波堤是7.5米高、廠址基地達4.2米，遠高於暴潮的3.29公尺。針對彰縣環保聯盟所提，開發單位強調，排放標準是目前台灣焚化爐最嚴格的標準，皆有加裝CEMS即時監測。

最後，雖然有環評委員一度建議撤回此案到專案小組再討論，但最後仍決議修正後通過。

(中時 )