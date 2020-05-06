倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開低震盪，終場收於平盤附近，以10,774.98點作收，反觀櫃買指數相對強勢，終場小漲0.27點，漲幅0.2％，收在138.68點。三大法人方面，外資續賣52.83億元，投信轉買5.3億元，自營商續賣36.33億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買進3,884口多單，累計淨多單部位為39,969口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然第一季及4月份全球經濟表現並不理想，加上中美緊張關係升溫，大盤短線勢必需要震盪整理，然在多國逐漸解除鎖國及封城措施後，經濟活動陸續重啟，預期5、6月全球經濟將逐漸好轉，對股市來說可謂一大助力。

此外，全球為防止疫情引發經濟大衰退，各國政府及央行不惜動用一切工具保護經濟，導致全球的刺激政策總規模已達8兆美元，甚至還在不斷地增加中，在市場資金過於氾濫，以及大盤10日線及月線維持翻揚走勢下，這些業內法人大戶才敢有恃無恐地上下其手。

個股方面，本周納入投資組合的熱映，受惠額溫槍熱銷，推升營收及獲利大爆發，然股價5日上沖下洗劇烈，在短線漲幅已大的情況下，並不建議投資人再過度追價。

至於防疫概念股在疫苗尚未研發出來以前，有望持續受益於各國的防疫措施商機，惟短線漲幅已高，一旦量價出現失控，恐會如同滾雪球般下殺，反觀多低基期、低位階、具轉機成長題材的股票，接棒出現輪漲行情，投資人反可多加留意。

(工商 )