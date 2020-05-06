永誠國際投顧分析師李忠興指出，美股道瓊指數5日盤中一度上漲420點，但因美國聯準會（Fed）副主席對經濟萎縮幅度表示悲觀，導致尾盤指數漲幅快速收斂，拖累台股6日早盤開低，但在中小型股的拉抬下，指數驚險收在平盤附近。整體而言，在大盤與個股未露出敗象前，偏多操作不變。

他表示，台股近兩日融資增加近41億元，法人賣超而融資大增；回顧4月21日、22日的時候，指數也由10,700點附近拉回超過500點，融資逢回加碼23億元，反而造就4月27日至30日僅僅4個交易日，指數大漲645點。

觀察5日融資增加的前10名中，遠東新、松翰、世紀鋼和亞諾法均收漲停，資增第11名的德淵也收漲停，而前10名中的長興及耀華漲幅亦達9.4％、7.8％，顯然是大戶全力用融資買進拉抬，但6日絕大多數都開高走低，代表大戶短線逢高就獲利離場。

其實要擔心的融資大增的狀況是，資增排行榜中，大多數是下跌的個股，或留長上影線且收在相對低，表示散戶套牢，這才是危險的訊號，6日有許多原本的強勢股收在相對低，同時融資若又大增，就是比較不利的籌碼狀況。

個股方面，本周納入投資組合的中化生，完成實驗室開發，成功合成高純度的瑞德西韋，美國更盡速通過三期臨床試驗，後市營運具想像空間。

(工商 )