啟發投顧分析師楊基政表示，台股來到季線反壓附近，加權指數震盪加劇，並於月線至季線間盤整，反覆進行打底及擴底動作，短線在大盤未跌破月線前，建議採取買黑賣紅策略，切勿追高殺低，電子族群反彈至中期均線位置宜先出場，操作以營收成長性高的族群或個股為首選。個股方面，本周納入投資組合的中化生，技術面出現轉強訊號，漲勢續航可期。

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