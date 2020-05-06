港股開低走高 恒指收盤漲逾1％ 17:342020/05/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價持續回升，加上大陸股市長假後表現向好，未受美中關係轉差拖累。恒指今日開低走高，高見24,235點。截至港股當日收盤，恒指收報24,137點，漲268點或1.13％；國企指數收報9,807點，漲109點或1.13％。 個股方面，騰訊收漲1％，報410港元。 中芯國際計劃在科創板上市，收盤急漲10.7％。 中生製藥收漲5.5％，藍籌中表現最好。 中海外收跌1.3％，為表現最差藍籌。 (工商 ) #恒指 #開低走高 #收盤 #收報 #收漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股》借便宜資金買回股份、發股利 蘋果收漲1.41％ 10:002020/05/05 財經 美股回穩 恒指開高逾百點 10:262020/05/05 財經 美股表現回穩 恒指午盤收升128點 12:522020/05/05 財經 《港股》恆指量縮收漲1.08％ 成交值創除夕來新低 16:482020/05/05 財經 港府將放寬「限聚令」 恒指收升245點 17:062020/05/05 財經 香港放寬限聚令 恒指收高 04:102020/05/06 財經要聞 《美股掃瞄》醫療、科技股領軍 美股收高 08:352020/05/06 財經 港股開低 恒指開盤微跌0.64點 09:592020/05/06 財經 A股開低走高 深成指午盤漲0.77％ 12:392020/05/06 財經 《港股》陸股意外強勁 恆指收漲1.13％ 17:222020/05/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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