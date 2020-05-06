國際油價持續回升，加上大陸股市長假後表現向好，未受美中關係轉差拖累。恒指今日開低走高，高見24,235點。截至港股當日收盤，恒指收報24,137點，漲268點或1.13％；國企指數收報9,807點，漲109點或1.13％。

個股方面，騰訊收漲1％，報410港元。

中芯國際計劃在科創板上市，收盤急漲10.7％。

中生製藥收漲5.5％，藍籌中表現最好。

中海外收跌1.3％，為表現最差藍籌。

(工商 )