台灣首部政治影集《國際橋牌社》3日在公視首播，劇中實力派演員林在培飾演軍人出身且有剛毅性格的行政院長，和飾演女兒的廖苡喬有不少對手戲，劇中一段他對女兒說：「就是因為樹夠大才招風，但是再大的風，也吹不倒你爸爸」，女兒笑回：「除非那陣風是我」，廖苡喬表示劇本原先沒有她的詞，她即興發揮把這句台詞加進去，也剛好合理劇情發展，故事後段因政治時局動盪，女兒也被逼得坐上政治牌桌。

父親嚴肅強硬的那一面，在女兒面前總是會柔軟下來。林在培也不例外，他透露近年在螢光幕前的首次哭戲就獻給《國際橋牌社》，其中一場與廖苡喬的對戲，本來沒有打算要哭的，但當時非常進入角色狀態，導演也一直跟他講心境，從德高望重的參謀總長、國防部長到行政院長，出將入相的人生經歷多風光，可是一下就被鬥下來，心情難以調適，可是又不想在女兒面前示弱，但是當女兒安慰她，跟他說：「爸，你還有我呢！」，此時眼淚就自然地流下來。

林在培和廖苡喬在劇中飾演父女，兩人在辦公室談心。（公視提供）

林在培飾演的楚長青，與廖苡喬飾演的楚思江，父女倆在客廳談論報紙頭條。（公視提供）

廖苡喬坦承自己不論是聲音或外表都給人一種嬌弱的形象，但角色性格在劇情發展上必須做出相當大的轉變，為塑造出女強人的強勢感，她特別做了許多角色功課，尤其是看了很多女性官員問政的影片，參考她們呈現出來的氣勢，展現了「楚思江」這個角色不同的特質，同時擁有女性的溫柔以及堅定不畏懼的心。

廖苡喬透露親生父親在她九歲時便意外過世，成長路上一直是媽媽在身旁陪伴，每次都是透過戲劇表演讓她再次重溫父女情。這回與資深演員林在培同台飆戲，「一位具有威嚴又有疏離感的父親」，她吐露：「在看待爸爸這個角色的時候，他對我來既親近又有距離，親近的感覺是很想要在他身上可以有情感的投射，然後有人保護你、照顧你、愛護你。」《國際橋牌社》第一季每週日晚間九點於公視連播兩集，並於MOD、公視Youtube同步放映。

林在培和廖苡喬飾演父女檔，戲中兩人不少對手戲。（公視提供）

廖苡喬飾演的楚思江，在劇中為行政院長的女兒。（公視提供）

(中時 )