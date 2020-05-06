外界對於北韓領導人金正恩的狀況還是十分好奇，即使日前已經釋出照片，打破其生病或死亡的傳言，但很多人還是質疑其真實性，甚至紛紛提出身分疑點，南韓國家情報院6日則否認金正恩生病的說法。

根據韓媒《韓聯社》報導，南韓共同民主黨的議員金炳基在記者會上透露，國家情報院的非公開事務報告中提到，金正恩並沒有接受心臟方面的手術，即使沒有公開露面，也依然在正常施政中。

報告也指出，到5月6日為止，金正恩今年公開活動17次，是歷年來最低水準，國家情報院認為，金正恩應該是專注在軍力和政黨會議，加上新冠肺炎疫情出現，才會減少公開活動。

疫情方面，國情院則表示，北韓堅持境內沒有新冠肺炎的病例，但在1月底封鎖邊境之前，北韓和中國大陸的交流活躍，因此不排除有疫情發生的可能。另外，因為邊境封鎖，導致民生經濟困難，民生物資價格暴漲，與大陸的貿易規模大減55%。

(中時電子報)