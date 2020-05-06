嘉義縣長翁章梁（左）日前北上錄製紙風車返校日線上劇場節目，6日與紙風車執行長李永豐（右）一同看影片，兩人笑得開懷。（呂妍庭攝）

「嘉義人挺嘉義人」，嘉義縣長翁章梁（右）與紙風車執行長李永豐（左）鼓勵縣民拍1分鐘短片投稿紙風車返校日線上劇場活動，錄取就發3000元獎金。（呂妍庭攝）

紙風車劇團執行長李永豐說「翁章梁是被政治耽誤的主持人」。（呂妍庭攝）

新冠肺炎影響各行各業，藝文界更是嚴重受災戶之一，幾乎沒有演出的紙風車劇團為找出新生路，轉戰網路推出「返笑日線上劇場」，而嘉義縣政府為表示「嘉義人挺嘉義人」，特別提供獎金，鼓勵設籍嘉縣民眾投稿返笑日線上劇場活動，縣長翁章梁還北上錄製一集節目協助宣傳，讓紙風車執行長李永豐笑說「翁章梁是被政治耽誤的主持人」。

「快剉了！」，李永豐說，這波疫情衝擊太大，紙風車沒有財團支持，每月開支就要548萬元，從2月到現在已支出逾1500萬，但劇團預備金只有2000多萬元，估計如疫情持續，到年底就要虧損超過5000萬元，現在劇團推出返笑日線上劇場，就是提供劇場人舞台。

「嘉義人挺嘉義人」，李永豐說，這是他第一次與縣市長一同宣傳線上劇場，因為他是嘉義布袋人，這是一個情感上的連結，也感謝翁章梁二話不說，答應北上宣傳「返笑日線上劇場」，還帶阿里山茶葉要送給網友，也因為翁章梁上節目，劇團獲得80萬元贊助。

今6日翁章梁與李永豐一起看預告片，拍攝過程笑料不斷，讓兩人忍不住笑開懷，李永豐還頻頻讚翁章梁口條好，是被政治耽誤的主持人，還說要請翁章梁多多上台北主持，翁章梁也逗趣說，感謝李美國的邀請，讓他有機會能上紙風車的舞台，發現自己也有不一樣的一面。

「紙風車是台灣的寶」，翁章梁說，為了在疫情期間讓表演藝術工作者有表演的平台，紙風車劇團在Youtube推出「紙風車返校日」及「綠光返校日」節目，並舉辦「紙風車返笑日線上劇場活動」，嘉義縣也響應贊助30萬，歡迎嘉義縣鄉親投稿，一同支持紙風車，如錄取就發3000元獎金。

(中時 )