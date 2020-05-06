想聽《哈利波特》男主角親自唸書給你聽嗎？現代人生活忙碌，沒空看書的時候用「聽」的，是時下 Podcast 越來越時興的原因之一。串流音樂服務 Spotify 宣布，知名作家 J.K.羅琳的《哈利波特：神秘的魔法石》Podcasts 將在平台獨家推出，更好的是付費(Premium)或是免費用戶，都能聆聽！

Some very lovely people have done a wonderful thing. #HarryPotterAtHome https://t.co/fnstkYdPnj — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 5, 2020

Spotify 宣布知名書籍《哈利波特：神秘的魔法石》的 Podcast 今(6)日在平台上正式推出，這屬於「Harry Potter At Home」計畫的一環，將由《哈利波特》系列電影中飾演男主角的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)打頭陣，率先為書迷、影迷唸讀《哈利波特：神秘的魔法石》第一章：大難不死的男孩(The Boy Who Lived.)。

加入這項計畫的還包含英國演員史蒂芬佛萊（Stephen Fry）、足球金童大衛貝克漢（David Beckham）、達柯塔芬妮（Dakota Fanning）、韓國女星金秀賢（Claudia Kim）、諾瑪杜梅溫尼（Noma Dumezweni）、艾迪·瑞德曼（ Eddie Redmayne ），此外還有許多大明星都將加入這個行列，為全球書迷影迷閱讀《哈利波特：神秘的魔法石》。

從現在起到6月底，每週 Spotify Podcast 服務中，「Harry Pottter At Home」頻道都會發表會發布新的章節，且如同 Spotify 上的所有 Podcasts 的內容一樣，這些章節將可供全球所有 Spotify 免費和 Premium 用戶聆聽。此外，使用者在 Spofify Kids 以及harrypotterathome.com 網站都都可以選聽。

(科技)