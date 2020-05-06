屏東65歲一名患有高血壓的婦人美姨（化名），4年前因腦血管瘤破裂緊急送醫，救回一命後變成植物人，2年前輾轉來到屏東創世後，住了5個月後奇蹟甦醒，並於今年4月順利轉到老人之家居住。

家屬談到，美姨成植物人後，前後住過3間機構，不是入住後發現品質不佳，就是收費太高無法長住，甚至還感染過疥瘡，家人為照護問題焦頭爛額時，有醫院建議替美姨氣切，藉此請領補助負擔會減少。子女坦言，真的走投無路，當時已經填寫申請書，所幸寫到一半，就接到創世電話。

美姨在2018年5月入住創世屏東院，2個月後開始時而清醒、時而昏迷，整體狀況相當不穩定，經護理人員細心照料，突然在同年10月清醒，慢慢能簡單對話，還曾稱讚醫護香水「很香」，為鼓勵美姨活動，院長特地在每次美姨出門復健時為她噴上香水，成為2人相處時的獨特默契。

經過照護團隊及治療師積極復健和生活訓練，今年美姨終於能自己用餐，甚至在協助下能雙手扶著輪椅緩緩站起。因創世安養院主要照護植物人，社工為甦醒的美姨轉介到照顧復健環境更適合的南部老人之家，美姨離去前還不忘強調自己是「請假出門」，要兒子過幾天載她回來。

美姨兒子感慨地說，很感謝創世基金會阻止自己做出錯誤的決定，他難過的說：「如果媽媽注定要醒來，清醒後卻發現自己被氣切，我一輩子都不能原諒自己！」，這樣的結果，讓家屬及創世人員都相當感動和欣慰，也讓今年的母親節特別有意義。

(中時 )