台北市黨部主委選務爭議，民進黨今中常會通過成立調查小組，發言人陳建名轉述，會中要求調查小組，公正中立據實調查，並於下週中常會提出調查報告。據了解，會中力挺兩方的人馬更是在會中互放冷箭，一個質疑投票所路權全被借走「有辦法執行？」一個看到調查小組成員名單則喊出，「一定要公平」。

今天調查小組成員包括中常委鄭寶清、沈發惠、台北市黨部主委陳正德組；此外，會中針對5月24日黨職改選「投開票所外設攤原則建議」討論。

陳建名說，會中作出決議，以前民進黨黨職人員選舉，許多投開票所外皆設有候選人或公職服務攤位，但今年黨職選舉適逢武漢肺炎疫情，為使在黨職人員選舉中可以同時做好防疫工作，中央黨部也將建議各縣市黨部，各縣市黨部不得於投開票所周邊規劃、設置選舉候選人、公職等服務帳棚或攤位。

陳建名說，此外，公職團隊不得於投開票所周邊設置服務帳棚或攤位；為避免干擾投開票所秩序，並確保所有投票人員進出順暢，於投開票所半徑範圍30公尺內，不得喧嚷、懸掛旗幟或相關識別物及設置攤位，以維持投票所秩序。

陳建名表示，倘黨職人員選舉相關候選人及其團隊有需要提供服務，請遵照中央流行疫情指揮中心、中選會有關防疫與社交距離規範，並避免群聚而增添防疫風險，違反以上原則，依民進黨相關評議程序處理。

據了解，在組織部報告有關選舉防疫措施，搭棚子30公尺內一事後，力挺王孝維的中常委黃承國則暗指有人在6個投票開所附近路權全部借走，投開票所半徑範圍30公尺內不得設帳篷等，「有辦法執行嗎？」薛凌的丈夫中常委陳勝宏則在通過調查小組成立後發言強調，「一定要公平喔！」更提醒，「一定要注意治安、預防衝突」。

黨內人士表示，小組成員三人中，鄭寶清與陳正德兩人就是與王孝維同一掛，陳勝宏會擔心公平性也不是沒有道理。

黃承國受訪表示，上周阿就一直提醒台北市黨部，這次投票一定要站在防疫高度，不管如何都要配合疫情指揮中心做到分流，建議黨中央要詳細規定，否則可能會有人不知情而設帳篷。

他說，黨中央研議一周後，做了於投開票所半徑範圍30公尺內，不得喧嚷、懸掛旗幟或相關識別物及設置攤位，以維持投票所秩序的規劃，但是他發現，這次6個投開票所周邊路權全被借走，這樣怎麼投票，若被有心人知道民進黨要辦理投票刻意借走路權，「這不是大事什麼是大事？」

黃承國表示，他也跟黨中央說「你們是看守，但選舉還是要辦好！」

台北市黨部主委選舉兩位候選人薛凌及王孝維互控賄選、跟蹤等並向黨中央檢舉；薛凌開記者會指王找人跟蹤其團隊，她嗆「我不怕黑道，有事衝著我來！」王孝維否認， 「絕對不可能，不會做這樣的事情。」有請拿證據，不要當過陽信董事長就這樣。

此外，王孝維在臉書PO上與內政部長徐國勇合照；但薛凌針對此事不願回應，由律師代為回答表示，前議員跟部長合照不能混為一談，被跟拍都是一般老百姓，更何況亦步亦趨被跟拍。

律師也反批，根據王孝維2007年申報資料顯示，王孝維曾擔任竹聯幫堂主的華弘公司董事一職，但該公司曾涉詐欺、妨礙自由等案件，王孝維應說清楚講明白，還來乾淨選舉。

(中時 )