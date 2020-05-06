健保藥局賣口罩太操！基隆市有藥師透露說，讀卡機一天至少要插健保卡500次，對此，市府祭出補助，讓在地103家配合的藥局各2000元，來購買讀卡機或防疫物資，市長林右昌6日指出，讀卡機使用頻率太高，只要提供購買讀卡機或防疫物資的購買憑證及藥局存摺帳號，經衛生局核銷後，款項可直接匯入藥局帳戶。

女兒及女婿也是藥劑師的市議員宋瑋莉也前往感謝在地第一線藥師們的辛勞，她指出，全台灣的藥局、藥師非常有愛，無償的協助國家來防疫發放口罩，她非常感動，除希望藥師們工作平安外，也希望民眾可以體諒藥師的辛苦，一起為第一線的醫護人員加油打氣。她指出，藥局、口罩國家隊的一路改革很辛苦，但一路改到現在變得方便民眾領取，她認為這是需要肯定的壯舉。

衛生局指出，口罩實名制已進入3.0第七輪預購，民眾可經由更多管道購買口罩，藥局總算能在星期日喘口氣安排休假，排隊購買人潮也趨緩解，但是長期、大量的操作健保IC卡讀卡機，已使得機器耗損，人流增加也需要增加防疫物資的耗損，藥師公會理事長黃瓊瑜也表示，自實施實名制販售以來，配合政府政策，適應民眾情緒，藥師仍秉持專業，給予民眾正確衛教觀念，請大家多支持藥師。

宋瑋莉表示，桃園市開先例，補助2000元給藥局，禰補這陣子發口罩讀卡機耗損嚴重，但其實最重要的是藥師的健康，她強調，藥師是以自己的健康來維護市民的健康，她也喊話希望排隊的民眾可以給藥師暖心的一句辛苦了，絕對會讓藥師的疲勞一掃而空。

(中時 )