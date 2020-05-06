防疫不鬆懈、抗疫不找零！高屏知名早午餐業者漫時光呼籲，「台灣未自疫區除名別鬆懈」，特攜手行動支付工具「街口支付」，力推屏東金牌可可鮮奶，讓消費者嘴上享受，也能輕鬆防疫。

漫時光早午餐創辦人徐皖台、街口支付副總黃峰昶、TC巧舖共同創辦人邱濬宇、農民鮮乳第三代李奕瑞共同宣布「抗疫不找零！街進漫時光：屏東金牌可可鮮奶幸福出擊」，自5/8(五)至5/24(日)優惠大放送「屏東金牌可可與酪農商品全面88折」，比產地價還便宜，同時，漫時光全面導入街口支付，歡迎街口用戶與民眾品嚐「屏東金牌可可鮮奶」，用行動力挺「世界銀牌巧克力暨金牌可可豆」的TC巧舖與知名的萬丹「農民鮮乳」。

不惜血本力挺屏東金牌可可農與酪農，徐皖台盼號招更多業者「上架屏東」，同時設置「金牌可可與萬丹鮮乳外帶專區」，讓擔心疫情而不想出門的消費者，在家也能DIY調製，因「屏東金牌可可鮮奶」使用真的65%「可可塊」融化，民眾在家也能品嘗到全食物散發的「熱帶水果微酸果香與鮮乳清香」

黃峰昶說，防疫讓民眾漸習慣使用行動支付，有效減低接觸鈔票及零錢銅板次數。上線初期使用街口支付時都享有5％以上行銷回饋。街口支付更將把「屏東驕傲，力挺屏東金牌可可鮮奶」推薦給230多萬活躍用戶，鼓勵街口會員多多支持、多多消費。

客家子弟邱濬宇指出，感謝漫時光使用「金牌真可可」巧克力，而非可可籽或市面上沒有可可成分的巧克力。同時，在漫時光就買得到金牌系列產品，絕非網路詐騙冒名的水貨，懇請民眾不要再被對岸的詐騙集團欺騙。

抱著萌度破表、初生之犢「漫小妹」的萬丹在地第三代酪農青年李奕瑞說明，萬丹「農民鮮乳」因光照充足且水質甘甜，牧場的生乳或產品都符合國家標準，100%純鮮乳都自動化瞬間殺菌，更能保留牛奶中的營養成分，且100%無添加還原乳等，民眾可安心。

心疼屏東金牌可可業者TC巧舖，屢被詐騙業者冒名，透過一頁式網站欺騙台灣消費者，因此，黃耀寬媒合南台灣知名連鎖店「漫時光早午餐」，以及台灣擁有230多萬活躍用戶的街口支付，「虛實整合」齊心力挺屏東可可農民，支持青年酪農。

(工商 )