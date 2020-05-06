全球最大家用縫紉機廠伸興工業近年將中低價位機型從大陸移往越南生產，受中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響較小，農曆年後台灣吹起DIY布口罩風，帶旺伸興台灣2、3月家用縫紉機銷量倍增，第一季合併營收年成長8.67％而達11.69億元，EPS達1.95元，創近6年同期新高。

伸興今(6)日董事會承認第一季財報，第一季合併營收11.69億元，營業淨利1.07億元，稅前淨利1.6億元，本期淨利1.2億元，淨利歸屬母公司業主1.18億元，EPS為1.95元。

(工商 )