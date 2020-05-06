伸興工業第一季EPS回升至1.95元 17:402020/05/06 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大家用縫紉機廠伸興工業近年將中低價位機型從大陸移往越南生產，受中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響較小，農曆年後台灣吹起DIY布口罩風，帶旺伸興台灣2、3月家用縫紉機銷量倍增，第一季合併營收年成長8.67％而達11.69億元，EPS達1.95元，創近6年同期新高。 伸興今(6)日董事會承認第一季財報，第一季合併營收11.69億元，營業淨利1.07億元，稅前淨利1.6億元，本期淨利1.2億元，淨利歸屬母公司業主1.18億元，EPS為1.95元。 (工商 ) #伸興 #EPS #第一季 #伸興工業 #家用縫紉機 也許您會感興趣 推薦閱讀 低油價殺傷力驚人！ 美2大油商揭慘況 09:412020/05/02 財經 《業績-鋼鐵》新光鋼Q1稅前每股虧0.38元 10:002020/05/04 財經 5G需求升矽格Q1小賺 每股稅後盈餘0.80元 10:412020/05/04 財經 疫情控制得宜 蘇揆：第一季GDP全球最好 11:112020/05/04 政治 禾伸堂第一季EPS達1.94元 年增12％ 16:012020/05/04 財經 國巨上季每股賺5.51元 優於預期 16:012020/05/04 財經 《業績-半導體》家登第一季EPS0.15元 看第二季營運平穩 08:022020/05/05 財經 家登第一季賺0.15元 差強人意 09:142020/05/05 財經 《科技》SEMI：不畏疫情 全球矽晶圓出貨面積Q1比上季逆增 09:262020/05/05 財經 上銀今辦線上法說會 股價先表態上漲 09:472020/05/05 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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