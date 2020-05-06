工業電腦廠龍頭研華（2395）因物流、零組件缺貨等問題緩解，遞延訂單將於第二季陸續出貨，研華綜合經營管理總經理陳清熙指出，三大主要市場之中，第二季營運以中國大陸復甦力道最強，北美市場重啟經濟後也將回歸正軌，歐洲則相對保守，預估單季營收約達4.5～4.7億美元區間，可望維持去年同期水準，季增20％～25％。

研華6日舉辦線上說明會，展望第二季營運，公司表示，目前中國大陸、台灣及美國、日本等產線均正常運作，因應產能調度，台灣林口廠額外增產20％，且首季因機箱、電源供應器、電線與連接器等零組件缺貨影響將在5月中趨緩，產線出貨狀況良好。

基於當前營運狀況及平均匯率30元的假設之下，公司預估，第二季合併營收預估將落在4.5～4.7億美元之間，毛利率37％～39％；營利率16.5％～18.5％。其中，毛利率表現約與首季持平，營益率則因營運規模回升，將優於首季的14.67％。

研華指出，第二季營運動能主要成長來自於中國大陸及北美市場，反應當地解封之後，經濟活動逐步回到正軌。以事業體來看，以嵌入式運算核心事業群（EIoT）及工業物聯網事業群（IIoT）成長動能較強，歐洲需求尚未見到回溫跡象，連帶使得智能服務事業群（SIoT）表現放緩。

研華生產基地遍布廣泛，以及應用產品領域分散，營運受新冠肺炎疫情干擾程度較低，僅博弈、零售客戶因營運狀況不佳，部分產品有暫停出貨的情況，占整體比重為低個位數，另有美國醫療相關產品接獲新增訂單，逆勢在疫情中受惠。

雖然研華第二季營運動能在遞延訂單加持下，預料將比今年首季大增2成以上，不過，公司仍對下半年展望抱持相對保守態度，若狀況較佳，全年營收估有個位數成長，較差的預期則可能出現小幅衰退。

(工商 )