耕興(6146)4月合併營收為2.8億元，年成長14.24％；累計前4月合併營收為10.17億元，年成長6.76％。耕興目前大陸昆山與深圳實驗室已全數復工，5G手機檢測的接單量占整體手機接單比重已快速提高，將持續挹注營運表現。

耕興表示，繼去年取得全球首張含28GHz和39GHz的FR2毫米波5G NR手機美國FCC證書後，今年2月初與主要客戶共同努力下，於3月底取得全球首張支援5G NR毫米波(FR2)筆電FCC證書。由於5G NR FR2筆電產品為了有更好的傳輸和接收品質，同時要滿足電磁波能量吸收比(Specific Absorption Rating, SAR)，因此使用MIMO天線設計，故在測試技術上有相當的困難度。

耕興已有5G NR FR2手機產品的檢測經驗，因此經由PAG(Pre-Approval Guidance)程序順利取得FCC證書，凸顯耕興在5G終端產品，檢測技術領先業界的優勢。而具備5G NR FR2功能的筆電，在後疫情時代，將被廣泛應用在居家上班、視訊會議及遠端學習等，可預期將是5G智慧型手機以外的終端產品新商機。

耕興目前大陸昆山與深圳實驗室全數復工，整體產能稼動率快速拉升。根據大陸資訊通信研究院最新統計數據顯示，2020年首季中國手機市場新機款上市共89款，新機款數較去年同期減少近3成，但其中5G手機占比達約48％，可見疫情並沒有延緩5G NR技術發展的腳步。

目前耕興5G手機檢測的接單量占整體手機接單比重快速提高，由於5G手機檢測項目較4G LTE-A(LTE-Advanced或4G+)倍增，有助於拉升單一機種檢測費用，對耕興整體營運帶來正面的挹注。

(時報資訊)