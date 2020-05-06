NB電池組廠-新普科(6121)公布第1季財報，單季稅後盈餘達6.65億元，年成長10.83%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.6元，由於大陸廠區生產恢復正常，且商務NB需求強勁，新普科第2季業績可望明顯優於第1季，下半年在BBU等新產品出貨放量下，業績亦可望維持高檔。

儘管因新冠肺炎疫情干擾，大陸廠區延後復工，在非IT及IT產品出貨於3月恢復正常，以及公司營運管理得宜下，新普科第1季合併營收為144.84億元，年成長0.47%，為歷年同期新高，營業毛利為14.25億元，年成長2.96%，合併毛利率為9.84%，年增0.24個百分點，單季稅後盈餘達6.65億元，年成長10.83%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.6元。

由於平板、手機、周邊零件及筆記型電腦訂單強勁，且大陸廠區復工已完全恢復正常，新普科4月合併營收攀升至63.52億元，年成長20.95%，累計前4月合併營收為208.37億元，年成長5.94%，從目前訂單來看，新普科第2季業績可望明顯優於第1季。

展望下半年，雖然有新冠肺炎疫情變數，第3季IT產業可能旺季不旺，但新普科非IT產品如：兩輪電動車可望因歐美地區疫情趨緩銷售增溫，且BBU出貨放量，預估新普科下半年營運可望維持高檔，全年業績成長可期。

(時報資訊)