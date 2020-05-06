日前北宜公路58公里處發生超跑車禍，肇事者與被撞車主，都是參加車聚的好友，該場車禍幸虧無人傷亡，而肇事車主女友照片也因為車禍曝光，不僅姣好身材引起網友熱議，車禍前的自拍照更是被網友笑虧「找到車禍原因了」。

女伴好身材掀起熱議(圖片取自/爆料公社)

這起意外發生在超跑車聚結束後，車主們從北宜公路下山，一輛黑色跑車疑似沒有抓好距離，與前車擦撞後撞上山壁，沒多久網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片，熱心提醒駕駛要小心，結果現場一位身穿格子短裙的女子吸引大家目光！

車禍前自拍網友笑虧找到車禍原因(圖片取自/爆料公社)

這位女子是肇事車主女伴，當天她身穿格子裙、配白色胸前挖空上衣，好身材一覽無疑，且胸前相當雄偉，其中一張車禍前的自拍照，女伴繫著安全帶、加上微側的拍照角度，大票網友直呼穿這樣很難不分心。

隨後車主也在臉書PO文，表示因為車輛失控導致意外，現場無人員受傷，並感謝其他車主的幫熱心幫忙，文章最後也笑稱「各車型錄翻閱中、換什麼車好」，不少網友羨慕「有錢就是樂觀啊」。

(中時電子報)