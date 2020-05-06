民進黨北市黨部主委候選人薛凌6日舉行記者會，出示照片，控訴對手王孝維黑道跟監，並對王提出誹謗告訴。（張穎齊攝）

民進黨北市黨部主委候選人王孝維，反控對手薛凌賄選買票。（本報資料照／張穎齊攝）

民進黨內互打白熱化！民進黨北市黨部主委選戰，由前立委薛凌對上前北市議員王孝維，薛凌6日大動作舉行記者會，指控犯下過強盜罪的王孝維，派黑道跟監她的助理及支持者，對於王誹謗她送禮賄選，她要提告。王則反擊，薛賄選又買票，她若當選，黨部就可能變成中共國台辦的紅色基地。

薛凌出示照片表示，參選至今，王孝維一直在攻擊、抹黑她，她原本置之不理，仍勤跑基層、挨家挨戶拜訪，但最近王的人卻不明事理，跟蹤她的助理及支持者，威脅他們的人身安全並嚴重影響作息，她不怕黑道，但她要保護團隊跟基層黨員，她會依法提告王。

「王孝維有事衝著我就好！」薛凌說，這照片就是黑道證據，王有2個人，在她的團隊助理拜票時跟監、偷拍，被問時還辯稱是在拍地面，這已牽涉到人的隱私，都怕被黑道威脅生命，希望王別再做見不得人的事，要坦蕩、公平地選舉，不要這麼齷齪抹黑。針對社運人士「妖西」劉敬文發文揭露王的身世，薛則撇清不知道。

薛凌團隊律師詹晉鑑指控，王孝維散布薛凌賄選並非事實，薛贈送的地瓜、文宣小品，是無法撼動任何黨員投票的意向，地瓜是台灣本土的象徵，代表薛慰勞農民，不容置疑，王說薛還贈送酒、糕餅禮盒及黨員條件交換，均非事實，已影響薛的名譽，會向台北地檢署提出誹謗告訴。

詹晉鑑還說，妖西寫王擔任華弘公司董事，他發現華弘負責人是黑道鄭姓堂主，鄭男跟王有非常深的掛勾，且王跟公司都涉犯商業會計法、詐欺、妨害自由等案件，且王也在選舉間，送出冠軍米禮盒，價值已超過法定30元門檻，還有王若是「博士生」就應在文宣上寫清楚，只寫「博士」凸顯誠信問題，王對於過去犯下的錯誤，應公開透明、別隱瞞選民。

「別以為當過立委跟陽信集團董事長就血口噴人！」王孝維駁斥，絕對沒派人跟監，若認為不足以撼動選情，那又何必怕人偷拍？她們家有議員、立委、中常委、銀行，誰會相信她們受到威脅？那台灣人幾乎90％都受到威脅，他為薛感到可恥，打這種烏賊戰陷他和民進黨於不義，笑死人。

王孝維說，主席卓榮泰4月22日已跟他及薛說，開始登記後不能送禮，但有人檢舉薛，這跟他並無關係，不過薛真的還一箱一箱地去送地瓜，只要薛告他，他會反提誣告，他早跟卓講，找薛一起對所有黨員說，不要投賄選的人，要乾淨的選舉，這讓他很痛心；且那位詹晉鑑就是民進黨中評委，詹就是送地瓜的人。

王控訴，薛凌跟她丈夫陳勝宏、兒子立委何志偉，送地瓜又送酒，甚至還幾百、幾千元在買票，還有人檢舉薛在大陸是紅色商人，把錢投資、套牢在大陸，讓大陸有飯吃，陽信要在大陸開那麼多家公司必須陸方高興才答應，薛有沒有公開過傷害台灣人的協議？紅色商人若選上主委，市黨部就變成國台辦的紅色基地。

針對過去歷史，王澄清，他2000年沒當議員時，經朋友介紹認識是拳擊手的鄭男，然後投資「瘋手機」，他也沒分利潤，後來20多年沒接觸鄭，他跟華弘沒任何瓜葛、也沒跟黑道有掛勾，他絕非黑道，「也根本不知道妖西是誰，真是夭壽！」

他說，薛為了選舉，抖出他42年前的事，他17歲的確年少輕狂、交友不慎誤觸法網，但在監獄苦過後重新爬起來，如今社會接受他，他也清白從政、不菸不酒，名片都寫博士生，沒欺騙，只是還沒出去的文宣寫不下去「生」這個字，就被薛打成像蔡英文總統一樣的假學歷。

「薛凌有沒有迴避利益？」王還說，薛做了那麼多屆財務委員、召集人，又是陽信負責人，為何所有銀行都股票上市，就陽信沒有，以後他就「每日一問」，為何不敢接受全民監督？

(中時 )