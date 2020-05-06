國際獅子會300-D1區總監張秀華與嘉義地區17分會獅友，6日捐贈90箱蘋果、900瓶消毒噴霧劑以及900朵康乃馨花束，慰勞第一線醫療院所、消防、民政及社政防疫工作人員，嘉義市長黃敏惠代表受贈，感謝國際獅子會協助防疫。
黃敏惠表示，防疫最該做的是穩定民心，期望盡快度過疫情，感謝國際獅子300-D1區帶來愛與關懷，蘋果象徵「平安」，帶來幸福，消毒噴霧劑很實用，隨身攜帶消毒，康乃馨表達關愛，並照顧在地花農，減緩疫情影響花市。
黃敏惠說，防疫初期，市府在第一時間召集社政、民政、戶政、衛生局、消防局展開第一線防疫工作，醫護人員為大家守護第一線，讓大家安心，真的非常感動與感恩。
張秀華說，新冠肺炎疫情爆發以來，黃市長帶領市府團隊以最高標準落實防疫，市府團隊與嘉義地區醫療院所，都全心全力防疫，想辦法振興嘉義市經濟，謝謝第一線防疫人員的付出。
張秀華說，母親節前夕，特別訂購本市港坪區的康乃馨花束，幫助在地花農，也向醫療衛生、消防、民政與社政協助居家檢疫等一線防疫致敬。
(中時 )
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