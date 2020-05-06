投資人不停損，空單被軋上天。

台股這波強勁反彈近2500點強，有投資人放空個股遭軋空，慘賠超過30萬，如今大盤來到10774點，作空的人該如何因應？分析師建議，放空被軋的投資人可利用盤中低點回補停損，並透過5日均線來趨吉避凶，順勢而為的操作，就能避免賠掉自己的辛苦錢。

有網友在批踢踢發文表示，3月中旬台股暴跌，放空個股整體小賺，但4月中旬開始，再續空某檔股票，卻是惡夢的開始，最後認賠回補融券虧損30萬，想想為何自己半個月就賠了幾十萬，自己辛苦存的頭期款還來不及放大，就本金不保。

「目前大盤已在高檔，無法像4月無腦多，如果資金都融資轉到鴻x，目標90元賣出，是否能大幅彌補虧損？想到母親節到了，就覺得自己很不孝。」

此文一出，引發不少人回響，網友E大安慰原po說：「30萬沒有很多，也不過你一年的存款，但是你這種玩法，無底洞。」

E大提醒，股市的本意是公司為了措資而上市，投資人因為認同公司會賺錢而注資，但現在多數人都把它當金融遊戲當成賭場在玩，每天盯著數字上上下下隨之起伏，當股票投資扭曲成賭博的心態，也就是傾家蕩產的開始。就算這波給你凹回來，了還有更大的虧損等著你，離開股市認真工作才是你正確的道路。

台股這波從8523點起漲以來，見回不回，當所有散戶都在等待第二隻腳，但這隻腳，偏偏就是不來，明顯的完全不讓散戶上車。

摩爾投顧分析師林鈺凱表示，台股於上周五一舉突破季線後，雖然目前大盤的位階與季線仍處於難分難捨階段，但別忘了，目前月線也正逐步上揚，挺在台股下方，形成另一道支撐。

他提醒，月線加季線，就同倚天劍加上屠龍刀，雙劍合璧，天下無敵。未來只要不出現什麼重大利空、或是美股崩盤，在這兩條線之上，可以勇敢的站在多方。至於放空的投資人，可能要有點心理準備，該停損就停損，順勢而為，才是上上之策。

君安投顧投資長洪肇相則認為，融券偏高，近期股東會要強制回補，法人賣太多補不回來，軋空勢已成，現階段放空被軋建議利用盤中低點回補停損。

不少死空頭在台股V型反轉過程中受重傷，顧德投顧分析師張家豪表示，「金融市場是標準的零和遊戲，當一個投資人賺錢的同時，另一個投資人則是賠錢，所以任何時間不可能所有人看法都相同。」

他強調，行情真正的方向由所有拿錢進市場的人投票決定，所以操作一定要先確認行情進行的大方向，再出手。例如此波台指期由3月19日的8268到4月30日的10971點，一波就強軋超過2700點，如果不能正確辦別方向，賺賠已足財富重新分配。

張家豪教簡單一招5日均線就能趨吉避凶，順勢而為的操作不但輕鬆，而且賺錢的速度及幅度通常是超乎自己想像的。

(中時電子報)