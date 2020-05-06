體諒藥局人員辛勞，一天至少要插健保卡500次，很容易壞。對此，市府祭出補助，讓在地103家配合的藥局各2000元，來購買讀卡機或防疫物資，市長林右昌6日指出，讀卡機使用頻率太高，只要提供購買讀卡機或防疫物資的購買憑證及藥局存摺帳號，經衛生局核銷後，款項可直接匯入藥局帳戶。
衛生局指出，口罩實名制已進入3.0第七輪預購，民眾可經由更多管道購買口罩，藥局總算能在星期日喘口氣安排休假，排隊購買人潮也趨緩解，但是長期、大量的操作健保IC卡讀卡機，已使得機器耗損，人流增加也需要增加防疫物資的耗損，藥師公會理事長黃瓊瑜也表示，自實施實名制販售以來，配合政府政策，適應民眾情緒，藥師仍秉持專業，給予民眾正確衛教觀念，請大家多支持藥師。
市議員張秉鈞上午也陪同林右昌，前往喬寶藥局關心第一線防疫藥師們加油打氣，他說，健保藥局幫忙販售口罩的辛勞眾所皆知，所以林右昌將補助基隆103藥局2000元，用於購買防疫物資、IC讀卡機等，希望藥師們工作順心平安，他指出，基隆市為六都外第一個補助藥事人員的縣市，代表我們與藥事人員站在同一陣線，共同抵抗新冠肺炎。
(中時 )
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