高雄市長韓國瑜提出要在愛河畔建造愛情摩天輪，但相關計畫懸宕多時，正是因卡在交通部遲遲未簽訂協議書，不願釋放土地，李四川6日表示，高雄沒有更多六年可以等待！

李四川昨(5日)在臉書發文表示，非常感謝立法院交通委員會由召委陳雪生率隊，帶傅崑萁、魯明哲、陳玉珍、林岱樺、李德維、吳怡玎等幾位委員來到高雄考察。他(李)也陪同到台灣港務公司船舶聽取簡報，視察亞洲新灣區建設，並為市民爭取已經停滯六年的「高雄港舊港區20工區開發」案。

他坦言，他了解這是很多市民朋友的心聲，迫不及待看見高雄能以新風貌接軌國際。市府希望活化並有效利用舊港區閒置土地，透過城市新地標、新意象展現高雄港灣的城市生命力。

在接續陳前市長的港區開發案中，我們新加入一項韓市長的重要政見「愛情摩天輪」，目前已有美國公司遞交合作文件表達投資決心，但卻因交通部對「高雄港舊港區20工區開發協議書」遲遲未核准，導致進度停滯不前。

李四川說，他現場向交通部黃玉霖次長表達高雄人的疑惑「為何經過6年時間還沒有辦法開發？」從102年一直延宕，拖到108年過期現又要重新辦理都市計畫變更，這實在對高雄人非常不公平！這六年我們錯失了「20工區案」可以創造的經濟動能，更損失8千個留下年輕人在地就業的機會。

雖然後續有議員批評「這是為了韓市長的政治生命在操作，想要讓交通部背黑鍋」，但我認爲這不單純是現在的問題，事實是這個開發案已經停滯六年，跨越兩個不同政黨市府團隊，高雄人的需求不應該再被輕忽。正如同自己一直所堅持的，在公部門工作不要計較個人成敗，而是付出最大心力把事情做對、做好，也再次拜託所有高雄的議員，做伙來完成這個已經延宕多時的港灣開發案。

最後，李四川強調，他十分感謝陳雪生委員、黃玉霖次長承諾願意協助，讓交通部和高雄市政府1個月內依照《都市計畫法》簽訂開發計畫協議書。

(中時電子報)