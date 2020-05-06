急難紓困金發放首日，各地區公所亂象百出，新北市社會局統計，截至下午4點止，新北市29個區公所，共接獲13731件民眾來電或到場諮詢，經過審核後，最終僅1942案成功收件，比例約1成4，多數因勞保資格不符、重複領取其他紓困方案等原因遭退回；今日區公所收件至晚間6點截止。

新北市議員劉美芳表示，紓困申辦方式過於繁瑣及範圍過小，審核的內容卻又條列數條計算方式及申辦要件，這些申辦文件全部落在地方縣市政府鄉鎮區公所，造成公務人員除了疫情的忙碌之外，更增加紓困方案申辦難度。

(中時 )