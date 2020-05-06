急難紓困發放首日 新北萬人諮詢僅1成4成功收件 18:102020/05/06 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市府昨召開應變會議。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 急難紓困金發放首日，各地區公所亂象百出，新北市社會局統計，截至下午4點止，新北市29個區公所，共接獲13731件民眾來電或到場諮詢，經過審核後，最終僅1942案成功收件，比例約1成4，多數因勞保資格不符、重複領取其他紓困方案等原因遭退回；今日區公所收件至晚間6點截止。 新北市議員劉美芳表示，紓困申辦方式過於繁瑣及範圍過小，審核的內容卻又條列數條計算方式及申辦要件，這些申辦文件全部落在地方縣市政府鄉鎮區公所，造成公務人員除了疫情的忙碌之外，更增加紓困方案申辦難度。 (中時 ) #紓困 #區公所 #成功 #新北市 #急難 也許您會感興趣 推薦閱讀 銀行挺中小企 紓困總動員 04:102020/05/02 金融．稅務 紓困專線被打爆 增接聽人力 04:102020/05/03 財經焦點 攜手新北市！故宮發展跨域巡迴教學 17:262020/05/04 生活 為何發漁民3萬、農民只發1萬 陳吉仲這樣講 17:282020/05/04 生活 自營作業者補助申請破百萬件 勞保局估明天共核發93萬件 18:112020/05/04 生活 詢問1萬元紓困補助 公所、農漁會電話被打爆 22:282020/05/04 生活 紓困大撒幣？全家動員領1萬 蘇貞昌臉書被灌爆 08:242020/05/05 政治 長照探視規定「逆時中」？ 侯：守護市民健康是唯一原則 13:362020/05/05 政治 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 07:282020/05/06 政治 僧侶排隊申請1萬元紓困 嘆：香油錢短缺…逼不得已 13:412020/05/06 政治 政治熱門新聞 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 - 政治 蔡政府紓困為何爆民怨？趙少康怒點名他：罪魁禍首！ - 政治 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ - 政治 愛情摩天輪還有內幕？李四川曝真相...網聽完怒了！ - 政治 高雄市府硬起來！力抗罷韓？網友驚呼：穩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。