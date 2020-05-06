彰化縣總工會與彰化縣春夏文教慈善會6日舉辦「彰化縣各界慶祝109年五一勞動節暨母親節表揚大會」活動。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣總工會與彰化縣春夏文教慈善會6日舉辦「彰化縣各界慶祝109年五一勞動節暨母親節表揚大會」活動。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

慶祝五一國際勞動節及母親節，彰化縣總工會與彰化縣春夏文教慈善會6日舉辦「彰化縣各界慶祝109年五一勞動節暨母親節表揚大會」活動，頒獎表揚88位績優模範勞工和46位模範母親，祝福所有的勞工朋友勞動節快樂以及全體辛苦的母親母親節快樂。

彰化縣副縣長洪榮章說，恭喜模範勞工，在崗位上都有非常傑出的表現，彰化縣經濟發展仰賴各行各業的基層勞工，也感謝縣內64萬餘名勞工朋友們的辛勤奉獻。

彰化縣總工會理事長陳蔣秀美強調，其實要當模範勞工不簡單，除了自己的技能、工作崗位優異的表現，還有對公司的忠誠、工作的態度、以及在自己技能上的創新等。透過表揚也向勞工朋友們宣導，如有失業想要再就業、找第二專長，可以到總工會諮詢，有開辦各項職業訓練，希望勞工朋友們都能有很好的工作機會。

彰化縣春夏文教慈善會理事長温芝樺議員表示，媽媽是家中重要的支柱，每位模範母親背後，都有很多感人的故事，希望平時多關心父母，多講「我愛你」。活動中也安排子女奉茶，讓各位模範母親的感人事蹟成為社會的表率，並祝天下所有媽媽母親節快樂。

(中時 )