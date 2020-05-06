隨著疫情漸穩定，7月將登場第2屆台中購物節，是否出現猛暴性消費動能？台中市經發局提前暖身，以中英文推出購物節「主視覺及副標網路票選」活動，吸引中台灣23萬名外籍移工參與消費，去年首屆購物節發票登錄金額高達25億，今年上看30億，首度結合5000多家線上商家，預期創造120億元在地消費力。

市府拚經濟，去年舉辦首屆台中購物節，結合2萬多家量販、百貨等業者，提供折扣創造經濟效益，40天內登錄APP發票消費金額就超過25億元，再加上周邊餐飲、旅遊、住宿等，商機上看百億，觀光景點旅遊人數成長，發揮行銷成效。

經發局長張峯源表示，第2屆台中購物節預計7、8月隆重登場，為活絡在地商業脈動，先行舉辦「主視覺及副標網路票選」，今年全球經濟受新冠肺炎疫情衝擊，市府仍以「防疫要做，生活要過」為核心將購物節升級。

今年活動除增加實體店家參與數，更加入線上購物平台，民眾實際到台中消費，在家中「動動手指」也可以購物，期盼藉線上、線下同步參與，擴大購物節規模與商機。

張峯源指出，今年購物節計畫為期8周，同樣藉由手機APP登入消費發票，累計越高金額，就能獲得越多抽獎機會，周周都有神祕獎品，並於最後一周抽出驚喜大獎。

針對票選活動，經發局說明，主視覺設計部分有三款，分別有因應擴大線上購物為主題的「條碼設計」、用「打開驚喜」為概念台中名產禮物盒，及加入湖心亭、台中國家歌劇院、科湳愛琴橋、東海教堂等台中著名地標「購物提袋」。

盼能發揮吸睛又吸金效果的副標，則有分別代表用電腦語言@的概念的「指尖消費@台中好買」、象徵好吃、好玩、好買、好划算、好生活的「台中五好購物節」，以及利用台語發音的「購物ㄟ和台中ㄟ賀」趣味副標，期盼創造更親近民眾的生活感，參與票選還有機會抽中空氣清淨機。

(中時 )