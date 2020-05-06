何麗娟感謝朴子就業中心幫忙，讓她展開新人生。（呂妍庭攝）

52歲的何麗娟4年前因機械故障意外，讓她失去右手食指，原本已遠離職場，之後因丈夫早逝，成了單親媽媽的她經濟負擔沉重，想重返職場卻發現困難重重，幸好在嘉義縣朴子就業中心幫忙下，順利到服飾公司上班，至今已穩定工作一年半，讓何麗娟滿懷感謝，直說「有失去才能獲得」。

何麗娟原本從事沖床工作，4年前的一次機械故障意外讓她失去右手食指，離開職場，因丈夫早逝，加上還有3個小孩要養，經濟壓力相當沉重，在短暫休養後，她開始尋求新的工作機會，不過因僅有國小學歷，加上年齡因素與右手傷勢，二度求職過程四處碰壁，為不讓家計斷炊，何麗娟只能尋求朴子就業中心幫忙。

朴子就業中心評估何麗娟狀況後，透過「僱用獎助措施」來協助她，在就服員黃俊哲多方洽詢與奔走下，終於成功將她推薦到太保市的珍昌服飾公司擔任廠務助理，負責服裝釘扣、燙印與包裝出貨等工作。

何麗娟說，她早年也在成衣廠待過，所以這份工作她做起來得心應手，老闆也體恤她的右手狀況，分派給她適合做的工作內容，她以認真工作回報，並特別感謝勞動部幫忙，「我很珍惜這分工作」，鼓勵有相同際遇的民眾，不要放棄，「只要肯走出來，永遠都有機會」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，僱用獎助措施是為鼓勵雇主聘僱失業勞工，只要僱用公立就服機構推介的中高齡、身心障礙者及長期失業者等具特定對象身份求職者，企業最多即可獲得每人每月1萬3000元的僱用獎助，最長發12個月，最高總計有15萬6000元的補助，呼籲企業多給中高齡、身心障礙勞工機會，政府亦有相關就業促進措施可供協助。

(中時 )