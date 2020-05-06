正修科大實踐教育部大學社會責任（USR），計畫案全部過關，老師帶著學生發揮專業知識及創意活力，成為社區及產業發展的重要推手，天下雜誌2020USR大學公民調查，看見大學正能量，正修獲評私立科大前5名。

大學社會責任（USR）實踐為教育部補助大專校院指標性計畫，今年已邁入第二期，全台收件總數達136校437件，經教育部嚴審後，有97所大專校院217件通過，正修科大提案4件全數過關，4件計畫分別為「高雄市桃源區」、「屏東縣新埤鄉」、「高雄市旗山區」與「高雄市林園區」。

正修科大從2018年起，每逢端午前夕，校長龔瑞璋就帶領師生前往林園、桃源、旗山等地與社區合作舉辦「端午送暖」活動，透過端午共餐，服務獨居或行動不便長輩，讓長輩感受過節氣氛。

今年因新冠肺炎疫嚴峻，無法與社區長輩齊聚一堂歡度端午，但正修科大愛心不打折扣，將持續在端午前夕，把師生精心製作的粽子送給在地弱勢家庭和長輩。

正修科大實踐教育部大學社會責任（USR），包含「端午送餐溫暖行動不便長輩、獨居老人心」、「偏鄉弱勢小朋友課後輔導，休閒觀光悠新埤」、「桃源KALAVUNG卡拉風莊園行銷金煌芒果」等計畫案，全部過關。

屏東縣新埤鄉USR並以「農產加值、品牌行銷」、「休閒觀光、悠遊新埤」及「青年就業、食在新埤」為大學社會責任計畫3大特色主軸、9項執行策略，打造一個好吃、好玩、好健康的新埤，師生並對新埤鄉餉潭國小進行課後輔導，協助艾米達精靈休閒莊園餐飲與精靈公仔設計，再結合學校Cosplay社團提升艾米達精靈休閒莊園特色與附加價值。

桃源USR以桃源區的舊名“KALAVUNG“為主，透過「桃源KALAVUNG卡拉風莊園」推廣金煌芒果，協助農民行銷金煌芒果及愛玉，校內產銷平台幫農民販售1210箱金煌芒果禮盒，總金額超過60萬元，並開發網路訂購，透過[email protected]專頁、電話預購、臉書粉絲專頁預購及現場銷售，後續更以合作社大量採購方式，將農產品從產地銷往果菜市場，落實大學社會責任。

林園USR「食在安心，銀向健康，攜手樂活新林園」計畫核心為食品安全與健康促進，發展出「友善環境食在安全」、「食安立場行銷加值」、「銀髮健康社區營造」、「青銀同樂跨代互助」四大主軸，協助林園圖書館進行櫥窗佈置、活化閒置空間，並針對林園區養殖水源、農漁產品進行農藥與重金屬檢測，為生產者與消費者食安把關；另在林園溼地公園舉行銀髮長者與正修學生淨灘活動。

「蕉傲･大旗山典範創新合作生產推動」USR，聚焦改善旗山人口結構、創造產業活化，與旗山區中寮、糖廠、圓富、南新、大林、中洲六個成熟型社區合作，結合當地特色產業、小旅行，透過長期深耕蹲點社區，讓地方青年未來就業或就學，永續旗山在地生機。

(中時 )