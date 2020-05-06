高雄市政府社會局與元健大和直販事業股份有限公司合作，呼籲民眾重視聽力的重要性，即日起至今年12月31日止，將為高雄聽障市民展開免費專業助聽器驗配聽力檢查，6日辦理開跑儀式，社會局長黃淵源並頒發感謝狀給元健大和直販公司執行長吳志賢。

高雄市目前身心障礙者14萬多人，聽障者則有1萬2332人，社會局長黃淵源表示，感謝元健大和直販公司天籟列車特別「停靠」在高雄，不但提供免費聽力檢查，更捐贈助聽器造福高雄市民，讓有需求的民眾可從「無聲站」直達「有聲站」，解決就學就養的聽力問題。

黃淵源說，許多聽力受損的民眾，容易忽視定期檢查聽力，錯失提早治療的機會，希望能透過「元健天籟列車」活動，喚起民眾對聽力的重視進而改善生活品質。

凡設籍高雄市，年滿18歲的民眾，測得聽力損失達60至90分貝者，可免費領取多功能助聽器1台，限量500台，有需求的民眾可至元健大和直販公司高雄博愛分公司辦理(高雄市三民區博愛一路147號)，洽詢及預約專線07-3223637。

(中時 )