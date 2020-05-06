慧洋-KY（2637）4月合併營收為9億元，月減3.86％，年減19.76％，自結4月稅前虧損1.49億元，每股稅前虧損0.22元。公司表示，4月營收受到營業天數的影響而較上個月微幅減少，整體而言仍保持穩定，在稅前損益部分，因台幣及日幣雙雙升值，4月分別認列匯兌損失約100萬美元及110萬美元，以及股價回升而認列可轉換公司債評價損失約35萬美元，導致單月虧損。

慧洋指出，受新冠肺炎疫情在歐美各地持續延燒，各國政府陸續宣布封城防疫，部分國家相關穀物糧食及民生用品亦優先供應內需，造成整體散裝運輸需求下降，營運表現也因此受到影響。與慧洋主要船型相關的波羅的海指數-巴拿馬極限型（BPI）、輕便極限型（BSI）在4月份皆受疫情影響下跌，平均指數分別為784點及430點，分別較上月平均898點及696點下降12.69％及38.22％。但慧洋整體營運結構以長約船為主，影響幅度較現貨市場緩和。

日前歐、亞、北美及中東20大商港官方代表繼國際航運公會（ICS）及國際港口協會（IAPH）呼籲後，亦簽屬COVID-19宣言，確保防疫期間商貨船可持續停靠港口進行裝卸貨作業，協力維持全球海運供應鏈正常運作，可望維持各國海上貿易的流通。

展望今年，慧洋看好疫情過去、經濟活動回到正常狀態後，全球海運需求可望反彈。公司目前已有三艘即將到期船舶租家提前預訂第3季換約，毛利率可達4成以上，顯示船舶期貨市場交易仍然活絡，航運業界對於前景仍具信心。而慧洋今年預期交付新船計畫仍照既定時程不變，全年仍將維持7艘節能船舶加入營運船隊，截至4月底為止已完成4艘船舶交付，其中包含兩艘裝設脫硫器設備，新船平均毛利將近五成，在未來運輸需求回補，且市場船舶供給減少的狀況下，公司營運復甦可期。

累計前4月合併營收為36.91億元，年減18.36％，稅前虧損2.72億元，每股虧損0.39元。

(時報資訊)