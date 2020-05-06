參山處與豐原客運865公車合作，推出復刻版金馬號，運行谷關、梨山。（王文吉攝）

5位「原版」金馬號小姐穿著當年制服，與復刻版金馬號合照，分享當年回憶。（王文吉攝）

參山處與豐原客運865公車合作，推出復刻版金馬號，盼喚醒民眾對中橫的美好回憶。（王文吉攝）

金馬號小姐需接受美姿美儀及化妝等訓練，才能上車服務。（王文吉攝）

61歲張麗美穿著金馬號小姐原版制服現身。（王文吉攝）

退隱多年的金馬號小姐話當年。（王文吉攝）

適逢中橫公路開通一甲子，交通部觀光局參山國家風景區管理處6日舉辦復刻金馬號發表會，特別邀請5位「原版」金馬號小姐，回憶當年行駛中橫的情景。參山處更與中橫沿線旅宿飯店合作，只要住宿2晚，即可兌換有200元儲值金，且限量400張的中橫觀光60紀念悠遊卡。

公路局配合中橫開通，因應長途客運與旅遊需求，特別採購最新的柴油客車「金馬號」，是當時配備最齊全、最豪華的長途客車，並有車掌小姐隨車服務。曠蘭美、卓京紅、張麗美、林芸如、王慧蒼等5位金馬號小姐穿著當年制服，與復刻版金馬號合照，分享當年回憶。

63歲曠蘭美現職國光客運朝馬站長，21歲就擔任金馬號小姐，她說，金馬號小姐需著整齊制服，經專業訓練才可隨車服務，工作內容包括：吹哨協助司機倒車及靠站、服務車內旅客。當年金馬號小姐是民眾的目光焦點，甚至有人仰慕專程來搭車，可見當時風光的程度。

當年行駛中橫公路的金馬號是「朝發夕至」，早上7點多從台中搭車，下午4點抵達花蓮，一趟出車8到10輛，十分壯觀。曠蘭美說，因車程時間長，中途內急都是旅客互撐雨傘就地方便，行經大禹嶺時還曾遇到飄雪。

「天上有華航空姐，地上就是我們金馬小姐啊！」已經當阿嬤的王慧蒼維持當年窈窕身材，她說，金馬小姐是競爭很激烈的職業，身高至少158公分，面容、身材都是一時之選，除了英語考試及口試，還要台風穩健，接受美姿美儀及化妝等訓練，才能上車服務。

參山處長柯建興表示，為紀念中橫通車60周年，特別與豐原客運合作重新塗裝865公車，讓民眾搭乘復刻版金馬號，往訪谷關、梨山旅遊。9日下午3時將於梨山賓館前廣場，邀請國立台灣交響樂團舉行「中橫觀光60」高山感恩祈福音樂會，向當年的開路英雄致敬。

(中時 )